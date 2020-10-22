\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
Птн, 23
12°
Сбт, 24
12°
ЦБ USD 77.08 0.05 23/10
ЦБ EUR 91.36 0.02 23/10
Нал. USD 76.41 / 78.3 17:59
Нал. EUR 90.41 / 91.05 17:40
Новости
Коронавирус
Публикации
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
6 496
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
7 793
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
19 октября 11:49
10 372
Решение проблемы или новая пробка? Минусы и плюсы реконструкции перекр...
Перекресток решили расширить, чтобы увеличить полосы.
18 октября 19:04
18 480
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Угрозы «Ново-Рязанской ТЭЦ» признали незаконными
В предупреждении говорилось о возможности полного прекращения подачи тепла.

Угрозы «Ново-Рязанской ТЭЦ» признали незаконными. Об этом сообщил сайт регионального управления ФАС.

МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» заявило, что в июле ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» направило уведомление об ограничении подачи тепла в случае непогашения задолженности за тепловую энергию и теплоноситель. В предупреждении также говорилось о возможности полного прекращения подачи тепла.

С учетом того, что «Ново-Рязанская ТЭЦ» является крупнейшим производителем тепловой и электрической энергии в Рязани, а МУП «РМПТС» поставляет их населению, полное прекращение подачи могло бы привести к тому, что жилые и нежилые дома остались бы без горячей воды.

Комиссия Рязанского УФАС признала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» виновным в нарушении части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Предприятию выдали предписание об устранении нарушений.