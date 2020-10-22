Угрозы «Ново-Рязанской ТЭЦ» признали незаконными

В предупреждении говорилось о возможности полного прекращения подачи тепла.

Угрозы «Ново-Рязанской ТЭЦ» признали незаконными. Об этом сообщил сайт регионального управления ФАС.

МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» заявило, что в июле ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» направило уведомление об ограничении подачи тепла в случае непогашения задолженности за тепловую энергию и теплоноситель. В предупреждении также говорилось о возможности полного прекращения подачи тепла.

С учетом того, что «Ново-Рязанская ТЭЦ» является крупнейшим производителем тепловой и электрической энергии в Рязани, а МУП «РМПТС» поставляет их населению, полное прекращение подачи могло бы привести к тому, что жилые и нежилые дома остались бы без горячей воды.

Комиссия Рязанского УФАС признала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» виновным в нарушении части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Предприятию выдали предписание об устранении нарушений.