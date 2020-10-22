Соцсети: около «НИТИ» сбили пешехода

Брат пострадавшего рассказал, что произошло.

Вечером в среду, 21 октября, около «НИТИ» сбили пешехода. Как сообщили подписчики группы «Подслушано у водителей в Рязани», ДТП произошло около 19:30 на пешеходном переходе. По его словам, «зебра» в этом месте не освещена.

Брат пострадавшего рассказал, что тот получил переломы и сотрясение. «Но жив и в сознании», — добавил рязанец.

Мужчина объяснил, что машина шла на обгон перед пешеходным переходом и его брат ее не видел: «Она внезапно из-за „ГАЗели“ выскочила».

В полиции рассказали о ДТП.