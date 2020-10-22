Сасовским алиментщицам назначили обязательные работы

В случае уклонения от исполнения наказания женщинам может грозит реальное лишение свободы.

Алиментщицам из Сасова назначили обязательыне работы. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УФССП.

Женщины не платили алименты дочерям 2008 и 2014 годов рождения. Их привлекли к административной ответственности по части 1 статье 5.35.1 КоАП и назначили по 30 часов обязательных работ каждой.

В случае уклонения от исполнения наказания женщинам может грозит реальное лишение свободы.