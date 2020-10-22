Рязанский приборный завод провел «Неделю без турникетов»

С деятельностью предприятия ознакомились школьники и студенты Рязанского политехнического колледжа, которые проходят заводскую практику.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») присоединился к Всероссийской акции «Неделя без турникетов». С деятельностью предприятия ознакомились школьники и студенты Рязанского политехнического колледжа, которые проходят заводскую практику.

Для молодых рязанцев организовали экскурсию в музей АО «ГРПЗ», на которой им рассказали о более чем вековой истории предприятия, начинавшего свой производственный путь с выпуска брезентовой солдатской обуви и завоевавшего лидирующие позиции в отечественном авиаприборостроении.

Особый акцент сделали на информации о вкладе трудового коллектива завода в приближение победы в Великой Отечественной войне и о роли предприятия в социально-экономическом развитии Рязани, области и страны в целом. Учащиеся также узнали о перспективных направлениях развития товарной линейки завода в рамках диверсификации производства.

Школьникам предоставили возможность своими глазами увидеть производственно-технический комплекс микроэлектронной техники — одно из самых высокотехнологичных подразделений предприятия. Специалисты завода ознакомили их с процессом производства тонкопленочных плат, показали образцы микросборок, которые изготавливают в комплексе.

Студенты, посетившие музей, в настоящее время проходят производственную практику в заводских цехах. Это позволяет приобрести необходимые профессиональные навыки, понять специфику работы завода, а также приобщиться к корпоративным ценностям и традициям.

«Молодежь по своей натуре весьма любознательна. Сейчас она познает мир практически большей частью через Интернет, поэтому „живое“ знакомство с реальным современным производством, имеющим к тому же и богатейшую историю, работающим на самых передовых направлениях, поможет найти свой профессиональный путь, пробудить интерес к Рязанскому приборному заводу как к месту потенциальной работы, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — А наше предприятие всегда заинтересовано в перспективных молодых кадрах».

Организатором акции «Неделя без турникетов» является «Союз машиностроителей России». Мероприятие направлено на профориентационное информирование молодежи о деятельности ведущих предприятий и популяризацию профессий, востребованных на региональном рынке труда.