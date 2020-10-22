Рязанка пожаловалась в Роспотребнадзор на качество косметики от жены Джигана
Девушку не устроило качество косметики.
Жительница Рязанской области пожаловалась в Роспотребнадзор на качество косметики от жены Джигана Оксаны Самойловой. Аналогичную жалобу с просьбой проверить продукцию в ведомство направила девушка из Подмосковья,
Покупательницы утверждают, что косметика Sammy Beauty по форме упаковки и цене напоминает продукцию американки Кайли Дженнер, но качество товара вызывает сомнения. Девушки ждут результатов экспертизы Роспотребнадзора.
При этом, Самойлова регулярно делится в Instagram положительными отзывами покупательниц о своей продукции и показывает, как пользуется своей косметикой.
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