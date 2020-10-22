Рязанец нашел телефон и перевел себе деньги на БАДы
Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.
Рязанец нашел телефон и перевел себе деньги на БАДы. Об этом
25-летний житель Шилова нашел гаджет на улице. На телефоне не было пароля, и мужчина перевел через мобильное приложение на свой счет восемь тысяч рублей. На эти деньги он купил биологически активные добавки к пище.
Оперативники нашли злоумышленника. На него завели дело по части 3 статьи 158 УК. Шиловцу грозит до шести лет тюрьмы. Отмечается, что ранее его судили за угрозу убийством.