Рязанцам рассказали о новом способе пополнения карты «УмКА»
Теперь сделать это можно в офисах Мегафона.
Отметается, что внесение денег на «УмКУ» в Мегафоне происходит способом отложенного пополнения.
«При таком пополнении осуществляется предоплата выбранного тарифного плана, а запись данных на транспортное приложение осуществляется на терминале оплаты при первой поездке в транспорте после оплаты», — говорится в сообщении.
Средства зачисляются в течение 24 часов с момента оплаты. Необходимо сохранять чек, выданный терминалом.
Подробности можно узнать по телефону 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный) или на