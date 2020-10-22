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Рязанцам рассказали о новом способе пополнения карты «УмКА»
Теперь сделать это можно в офисах Мегафона.

Мэрия рассказала рязанцам о новом способе пополнения карты «УмКА». Теперь сделать это можно в офисах Мегафона — как в терминалах, так и у операционистов.

Отметается, что внесение денег на «УмКУ» в Мегафоне происходит способом отложенного пополнения.

«При таком пополнении осуществляется предоплата выбранного тарифного плана, а запись данных на транспортное приложение осуществляется на терминале оплаты при первой поездке в транспорте после оплаты», — говорится в сообщении.

Средства зачисляются в течение 24 часов с момента оплаты. Необходимо сохранять чек, выданный терминалом.

Подробности можно узнать по телефону 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный) или на сайте.