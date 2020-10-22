В «Рязаньэнерго» рассказали об активизации борьбы с воровством электроэнергии

Общий объем обнаруженных хищений составил 11 млн кВт/ч.

По итогам 8 месяцев 2020 года «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» зафиксировали 308 фактов безучетного и 71 случаев бездоговорного потребления электроэнергии. Общий объем обнаруженных хищений составил 11 млн кВт/ч на сумму 71,6 млн рублей сообщили в пресс-службе компании.

«Специалисты „Рязаньэнерго“ располагают необходимым и достаточным арсеналом средств для обнаружения неучтенных фактов потребления электроэнергии. Эффективно используются приборы поиска скрытой проводки, токоизмерительные клещи, закрепленные на телескопической штанге, которые позволяют замерить силу тока, не заходя в дом потребителя. Для обнаружения фактов хищений электроэнергии применяются специальные пломбы, которые определяют факт воздействия на прибор учета при помощи электромагнитных устройств», — подчеркнул заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.

Наиболее крупные факты безучетного потребления электроэнергии выявили в Шиловском и в Рязанском районе. Объем неучтенной электроэнергии по первому факту составил 8,4 млн кВт/ч на сумму свыше 31 миллиона рублей. Объем неучтенной электроэнергии по второму факту составил 1,7 млн кВт/ч на сумму свыше 11,8 миллионов рублей. По данным фактам подали заявления в полицию для привлечения потребителей к ответственности, так как в его незаконных действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Всего за 8 месяцев 2020 года специалисты «Рязаньэнерго» организовали 503 контрольных мероприятий. По всем выявленным фактам составлены акты о безучетном потреблении электроэнергии и поданы заявления в полицию для проведения проверок. По их результатам в настоящее время возбуждено 152 административных дела, 36 человек привлечены к административной ответственности, они обязаны компенсировать ущерб электросетевой компании и выплатить штраф.

«Важно знать и помнить: за хищение электрической энергии в соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ для физлиц предусмотрен штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, а за повторное нарушение штраф составит от 15 тысяч до 30 тысяч. За хищение электроэнергии законодательством предусмотрена и уголовная ответственность. В отношении тех, кто осуществлял бездоговорное и безучетное потребление и добровольно не погасил задолженность, подаются иски в суд», — напомнили в компании.

Отмечается, что самовольное подключение к сетям и вмешательство в работу приборов учета приводят к неконтролируемой нагрузке на энергооборудование и снижению надежности электроснабжения добропорядочных граждан, исправно оплачивающих счета: происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.