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«Ростелеком. Лицей» поможет школьникам определиться с будущей профессией
Эксперты «Ростелекома» ответят на самые популярные вопросы школьников.

В цифровом сервисе образования «Ростелеком. Лицей» появился новый курс, который поможет школьникам определиться с будущей профессией. Онлайн-курс «Моя профессия» разработан экспертами «Ростелекома», сообщили в компании.

Эксперты «Ростелекома» ответят на самые популярные вопросы школьников: кем стать, куда поступать, важен ли диплом, какие специалисты нужны компаниям. Слушатели узнают, как подойти к выбору профессии ответственно и понять, кем же хочется стать в будущем, как быть, если выбор расходится с мнением родителей и что делать, если поступить в вуз не получилось.

В курсе представлены наиболее популярные и востребованные профессии современности: маркетинг, разработка (ИТ) и дизайн. Также в курс входит лекция, посвященная современному рынку труда и его тенденциям.

В видеоуроке по маркетингу ученики узнают, почему каждой компании нужны маркетологи и в каком подразделении маркетинга можно начать свое развитие.

«Сегодня активно увеличивается спрос на высококвалифицированных ИТ-специалистов. Грамотные разработчики нужны всем компаниям: от крупных фирм до небольших стартапов. Эксперты „Ростелекома“ поделятся тонкостями программирования, а также расскажут, как уже сейчас начать развиваться в этом направлении, — говорится в сообщении. — Дизайн — один из ключевых факторов успеха компаний, поэтому востребованность профессионалов в этой области тоже растет. В видеоуроке арт-директор развенчивает мифы о профессии и рассказывает, как развить креативность и нужно ли окончить художественную школу, чтобы стать дизайнером».

Курс «Моя профессия» будет пополняться новыми актуальными специальностями. Также появится тест на профориентацию, который поможет с выбором карьерного пути в цифровом мире.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц. Подробности по ссылке.