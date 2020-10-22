Программу льготной ипотеки в России продлили до 1 июля 2021 года

Программа должна была закончиться 1 ноября.

Программу льготной ипотеки в России продлили до 1 июля 2021 года. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, передает ТАСС.

Программа должна была закончиться 1 ноября. По словам Мишустина, она «хорошо себя зарекомендовала и помогла как российским семьям, так и строительной отрасли».

Напомним, в конце апреля в России утвердили программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.