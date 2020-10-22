Первый гол «Офицеров» и разгромная победа «Автомобилиста». Обзор третьего тура рязанской НХЛ

Матчи третьего тура рязанской НХЛ прошли в выходные, 17-18 октября.

Матчи третьего тура рязанской НХЛ прошли в выходные, 17-18 октября.

В субботу на льду встретились команды «Дивизиона 40+". «Администрация города Рязани» обыграла ЛХК «Чучково» — 2:1. Счет открыли только в начале третьего периода, Владимир Черницын забил чучковцам с передачи Кирилла Сосунова. В середине те уровняли счет, но Владимир Куганов оставил победу за горожанами.

«Офицеры» уступили «Гладиатору», матч завершился со счетом 1:2. Первым забил Валерий Бодров, но затем «гладиаторы» увлеклись атакой и оставили за спиной Евгения Кыркунова, который после паса от Сергея Кондрашова сравнял счет. Победная шайба на счету Юрия Токмакова — 2:1.

«Витязь» забил «Соколу» 8 голов, сапожковцы ответили только 2-мя. Уже на второй минуте счет открыл Сергей Локтев, шайба в ворота «Сокола» залетела на 74-й секунде. После отличился Андрей Колесниченко — 0:2, Владислав Гальцев — 1:2, Сергей Степанов — 1:3, Олег Коваленко — 1:4 и Дмитрий Елов — 2:4.

Во втором и третьем периода сапожковцы пропустили от Николая Горячева, который оформил хет-трик. Итог матча подвел Виктор Баженов — 2:8.

Рязанский «Сокол» уступил «Шкоде — Рязань» с минимальным разрывом — 4:5. Первым забил Игорь Кичатов, атаку автомобилистов завершил Александр Матюшкин — 1:1. Во втором периоде «Шкода — Рязань» вышла вперед, шайбу в ворота забросили Геннадий Илюхин и Владимир Захаров — 1:3. Затем «Сокол» сравнял счет — отличились Андрей Мельник и Юрий Морозов.

После перерыва автомобилисты заменили голкипера, а Сергей Копьев вывел команду вперед, поддержал его Виталий Юрьев — 3:5. Автором последней шайбы в матче стал Игорь Кичатов — 4:5.

«Шкода-Рязань» продолжает занимать первое место в турнирной таблице.

Воскресные матчи начались с победы ЛХК «Спасск» над «Рыбным», встреча завершилась со счетом 5:3. Первым забил Сергей Маслов, отправив шайбу в пустой угол ворот рыбновцев, во втором периоде счет сравнял Раиф Муртазин, но Сергею Маслову ответил ему дублем — 2:1. Рыбновцы снова уравнивают чаши весов — Альберт Березенцев делает счет 2:2, а Геннадий Ширенин снова выводит «Спасск» вперед — 3:2.

Сравнять счет «Рыбному» удалось уже в третьем периоде, забил Анатолий Максимов. Но Олег Шушкин и Сергей Маслов оставили победу за «Спасском» — 5:3.

«Автомобилист» разгромил «Здоровье» со счетом 8:0. Первым забил Роман Парамонов, затем отличились Сергей Гуров и Денис Калинин. В конце второго периода Сергей Гуров оформил дубль, на последней минуте периода отличился Владимир Вахтин — 0:5. В третьем периоде шайбу забросил Евгений Дмитриев, дубль оформил Денис Калинин, а Сергей Гуров стал автором хет-трика — 8:0.

ЛХК «Лесной» уступил «Динамо М», встреча завершилась со счетом 2:5. Счет в пользу бело-голубых открыл Александр Клюшников, сравнял его Виктор Струков. Вторую шайбу лесновцы пропустили в меньшинстве, отличился Михаил Лопаткин. Затем шайбу в ворота отправили Алексей Рыжов и Николай Круженков — 1:4. Гол за динамовцев забил Виктор Струков — 2:4. Во втором периоде Алексей Рыжов оформил дубль — 2:5.