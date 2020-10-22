Объекты и дефекты. Рязанская мэрия подала в суд на нерадивых подрядчиков

О дефектах на гарантийных участках рассказал начальник сектора строительства Дирекции благоустройства города Роман Григоров.

В Рязани в 2018—2019 годах при благоустройстве различных объектов было выявлено 37 дефектов на гарантийных участках. Об этом сообщил на прошедшем в четверг, 22 октября, заседании комитета Рязгордумы по ЖКХ начальник сектора строительства Дирекции благоустройства города Роман Григоров.

На подрядчика «Альянсстройсервис», который не устранил дефекты на улице Кальной, 34, мэрия подала в Арбитражный суд. Также готовится исковое заявление в отношении ООО «Вираж», которое так и не провело работы на улицах Новоселов, Халтурина и Яблочкова. В настоящий момент эта компания занимается благоустройством Наташкиного парка

Сразу по трем объектам — хоккейным площадкам на улицах Великанова, Магистральной и Октябрьской администрация также обратилась в суд по поводу неустраненных дефектов. В роли подрядчика здесь выступало небезызвестное ООО «Форест», которое провело некачественное благоустройство парка Морской славы.

Представитель мэрии сообщил, что уже в ближайшую пятницу администрация проведет встречу с жителями домов, прилегающих к парку, чтобы обсудить детали дальнейшего благоустройства.