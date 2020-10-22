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Мэр Рязани осмотрела ремонтируемые дороги
О выездном совещании на участке улиц Татарской и Пролетарской мэр написала в своем Facebook.

В четверг, 22 октября, мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела ремонтируемые дороги. О выездном совещании на участке улиц Татарской и Пролетарской она написала в своем Facebook.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улицах заменят асфальтобетонное покрытие и бордюрный камень, обустроят тротуары и съезды.

Подрядчик сняли верхний слой и уложил еще один выравнивающий слой. Работы выполнили на протяжении всего участка, за исключением путепровода через железнодорожные пути на улице Татарской, известного как «Горбатый» мост.

«Эти работы в соответствии с муниципальным контрактом будут проведены в 2021 году, — пояснила мэр. — Сейчас на „Горбатом“ мосту выполнен ремонт деформационных швов».

Как отметила Сорокина, если погода позволит, то подрядчик отремонтирует тротуары в этом строительном сезоне.

«В ходе осмотра территории обратила внимание подрядчика на необходимость убрать оставшуюся после фрезерования асфальтобетонного покрытия крошку и строительный мусор, — добавила глава администрации. — Он заверил, что приведет участок в порядок 23 октября».