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Из-за проблем с терминалом рязанке пришлось выйти из маршрутки, но деньги с ее карты списали
Женщина отправилась домой пешком.

Вечером в среду, 21 октября, рязанка рассказала о том, с какой проблемой столкнулась в маршрутке №49. Ее историю опубликовали в группе «Рязань».

По словам женщины, она зашла в транспорт около 20:00 на площади Победы и дала карту для оплаты. Водитель сообщил, что оплата не проходит из-за каких-то проблем с картой.

Наличных у рязанки не было, поэтому она вышла из маршрутки и отправилась домой пешком. Однако через 10-15 минут ей пришло оповещение о том, что деньги с ее карты все же списали.

«Россия ёмаё», — прокомментировала ситуацию женщина.

В комментариях пользователи сети посоветовали ей обратиться в управление транспорта для возврата денег. По мнению подписчиков группы, в такой ситуации нужно оставаться в маршрутке, а не выходить, потому что проблемы с терминалом — это не вина пассажиров.