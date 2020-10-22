Из-за отмены «вмененки» рязанские предприниматели смогут выбрать один из четырех режимов налогообложения

Речь идет об отмене единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).

С 1 января 2021 вступает в силу изменение в законодательстве, которое коснется большого числа индивидуальных предпринимателей. Речь идет об отмене единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).

«На сегодняшний день „вмененку“ применяют более семи с половиной тысяч индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность на территории Рязани, — рассказала замначальника региональной межрайонной инспекции №3 ФНС России Ольга Стрелкова. — В основном это те, кто осуществляет торговлю или оказывает те или иные услуги. Всем им до конца года необходимо принять решение о выборе иной системы налогообложения».

Существуют четыре основные альтернативные системы налогообложения, на которые могут перейти предприниматели, применяющие ЕНВД:

общая система налогообложения;

упрощенная система налогообложения (УСН);

патентная система налогообложения;

налог на профессиональный доход.

«С 1 января, даты отмены ЕНВД, в случае, если индивидуальный предприниматель не определятся с выбором режима, автоматически произойдет переход на общую систему налогообложения, — пояснила Ольга Стрелкова. — Необходимо помнить, что применение общей системы выгодно не всем налогоплательщикам».

Выбрать наиболее приемлемую систему налогообложения можно через интерактивный сервис-калькулятор « Выбор подходящего режима налогообложения » на сайте ФНС России. Калькулятор предоставляет возможность определить и рассчитать сумму налогов, подлежащих оплате, на основании заданных показателей.

Налоговики Рязанской области рекомендуют не откладывать принятие решения о выборе новой системы налогообложения на конец года, а представить документы о переходе на иной режим уже сейчас.