Из-за отмены «вмененки» рязанские предприниматели смогут выбрать один из четырех режимов налогообложения

С 1 января 2021 вступает в силу изменение в законодательстве, которое коснется большого числа индивидуальных предпринимателей. Речь идет об отмене единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).
«На сегодняшний день „вмененку“ применяют более семи с половиной тысяч индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность на территории Рязани, — рассказала замначальника региональной межрайонной инспекции №3 ФНС России Ольга Стрелкова. — В основном это те, кто осуществляет торговлю или оказывает те или иные услуги. Всем им до конца года необходимо принять решение о выборе иной системы налогообложения».
Существуют четыре основные альтернативные системы налогообложения, на которые могут перейти предприниматели, применяющие ЕНВД:
- общая система налогообложения;
- упрощенная система налогообложения (УСН);
- патентная система налогообложения;
- налог на профессиональный доход.
«С 1 января, даты отмены ЕНВД, в случае, если индивидуальный предприниматель не определятся с выбором режима, автоматически произойдет переход на общую систему налогообложения, — пояснила Ольга Стрелкова. — Необходимо помнить, что применение общей системы выгодно не всем налогоплательщикам».
Выбрать наиболее приемлемую систему налогообложения можно через интерактивный сервис-калькулятор «
Налоговики Рязанской области рекомендуют не откладывать принятие решения о выборе новой системы налогообложения на конец года, а представить документы о переходе на иной режим уже сейчас.