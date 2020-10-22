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В Рязанской области приостановили проведение диспансеризации
По словам Прилуцкого, решение согласовано с Минздравом России.

С четверга, 22 октября, в Рязанской области приостановили проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения и профосмотров. Об этом министр регионального здравоохранения Андрей Прилуцкий сообщил на встрече с губернатором Николаем Любимовым.

По словам Прилуцкого, решение согласовано с Минздравом России, по такому пути пойдут все регионы.

«На сегодняшнем этапе это необходимо сделать для того, чтобы разгрузить поликлиники и уменьшить число посетителей», — отметил министр.

Плановую и высокоспециализированную медпомощь при этом не прекращают, онкодиспансер и кардиодиспансер не задействованы в оказании медпомощи пациентам с коронавирусом.

«Сейчас необходимо продолжать принимать дополнительные меры для того, чтобы остановить распространение COVID-19», — добавил Любимов.