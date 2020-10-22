Фото: в Песочне обстреляли припаркованную машину

В комментариях написали, что пару дней назад похожий случай произошел в Горроще.

В ночь на четверг, 22 октября, в Дашково-Песочне обстреляли лобовое стекло машины, которая стояла на парковке. Об этом владелец авто написал в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

По его словам, инцидент произошел на улице Тимакова. Мужчина попросил очевидцев откликнуться.

В комментариях написали, что пару дней назад похожий случай произошел в Горроще — неизвестные обстреляли машину рязанца, который припарковался около работы.