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Еще 98 рязанцев получили положительные тесты на коронавирус
Общее число заболевших достигло 9 803.

За сутки в Рязанской области зафиксировали 98 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил федеральный оперштаб.

Всего общее число заболевших достигло 9 803.

За сутки выписали 45 человек, с начала пандемии выздоровели 7 209. Умерли 58.

В России за сутки зарегистрировали 15 971 заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения достигло 1 463 306.

За сутки выздоровели 11 428 человек, с начала пандемии — 1 107 988. За сутки умерли 290 человек, за весь период — 25 242.