Директора михайловского завода осудили за невыплату зарплаты сотрудникам

Ему вынесли приговор.

Директора маслоэкстракционного завода, расположенного в селе Голдино Михайловского района, осудили за то, что он не платил сотрудникам зарплату. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, с марта по август 2018 года руководитель задолжал 25 рабочим более 1 миллиона 100 тысяч рублей. При этом он мог реализовывать товар и имел право на возмещение дебиторской задолженности, но специально не использовал его для выплаты зарплат.

В отношении директора возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК. Суд арестовал имущество предприятия на сумму свыше 2 миллионов, чтобы полностью погасить задолженность перед работниками.

Суд приговорил руководителя к 1 году и 10 месяцам условного заключения.