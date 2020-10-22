А что в кино? «Доктор Лиза», «Глубже» и другие новинки

Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Среди наиболее заметных новинок этой недели особенно выделяется российский фильм «Доктор Лиза» режиссера Оксаны Карас, посвященный Елизавете Глинке. Ее роль в картине исполнила актриса Чулпан Хаматова. Еще две российские новинки комедийные — фильм «Глубже» режиссера Михаила Сегала и «Любовь без размера» Марии Шульгиной.

Белорусский триллер «Спайс-бойз» Владимира Зинкевича затрагивает тему употребления запрещенных веществ. Американская комедия «Дедушка нелегкого поведения» с Робертом де Ниро и Умой Турман в главных ролях рассказывает о сложном противостоянии поколений.

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