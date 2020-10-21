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Жителя Спасского района арестовали за нападение на девушку-подростка
Жертва не знала нападавшего, но следователи смогли установить его личность и задержать.

Жителя Спасского района арестовали за нападение на девушку-подростка. Ранее 24-летнего мужчину уже судили за грабеж, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, вечером 9 октября обвиняемый напал на 16-летнюю местную жительницу и попытался отнять у нее телефон. Девушка оказала сопротивление, а проходившие вдалеке люди стали громко кричать. Испугавшись, подозреваемый убежал.

Жертва не знала нападавшего, но следователи смогли установить его личность и задержать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 2 статьи 161 УК, его арестовали. Расследование продолжается.

Фото ru.depositphotos.com