Жителя Спасского района арестовали за нападение на девушку-подростка

Жертва не знала нападавшего, но следователи смогли установить его личность и задержать.

Жителя Спасского района арестовали за нападение на девушку-подростка. Ранее 24-летнего мужчину уже судили за грабеж, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, вечером 9 октября обвиняемый напал на 16-летнюю местную жительницу и попытался отнять у нее телефон. Девушка оказала сопротивление, а проходившие вдалеке люди стали громко кричать. Испугавшись, подозреваемый убежал.

Жертва не знала нападавшего, но следователи смогли установить его личность и задержать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 2 статьи 161 УК, его арестовали. Расследование продолжается.