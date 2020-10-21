За сутки более сотни рязанцев заразились коронавирусом, двое умерли

Всего общее число заболевших достигло 9 705.

За сутки в Рязанской области зафиксировали 102 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в среду, 21 октября, сообщил федеральный оперштаб.

Всего общее число заболевших достигло 9 705.

За сутки выписали 41 человека, с начала пандемии выздоровели 7 164. Умерли двое, всего число смертей достигло 58.

В России за сутки зарегистрировали 15 700 заражений коронавирусом в 85 регионах. Общее число случаев заражения достигло 1 447 335.

За сутки выздоровели 10 952 человека, с начала пандемии — 1 096 560. За сутки умерли 317 человек, за весь период — 24 952.