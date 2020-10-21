Возбуждено дело против сотрудницы красноярской полиции, проигнорировавшей изнасилование ребенка

На следующий день девочку нашли убитой.

В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за халатности инспектора по делам несовершеннолетних ОУУПиПДН МО МВД России «Шушенский». Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в январе 2020 года в отдел полиции поселка поступило сообщение об изнасиловании 12-летней девочки 13-летним подростком, который был на профилактическом учете. О произошедшем в органы сообщила мать ребенка.

Инспектор проигнорировала сообщение. Через полгода девочку снова изнасиловали и убили.

«В результате бездействия инспектора ПДН в мае 2020 года несовершеннолетний совершил в соучастии с другим лицом в отношении 12-летней школьницы сексуальное насилие и пособничество в ее убийстве», — говорится в сообщении следователей.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование продолжается.