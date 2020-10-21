\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
Чтв, 22
Птн, 23
13°
ЦБ USD 77.03 -0.75 22/10
ЦБ EUR 91.34 -0.22 22/10
Нал. USD 76.56 / 78.4 17:51
Нал. EUR 90.86 / 91.75 17:50
Новости
Коронавирус
Публикации
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
Вчера 16:45
4 232
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
Вчера 13:01
5 557
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
19 октября 11:49
8 157
Решение проблемы или новая пробка? Минусы и плюсы реконструкции перекр...
Перекресток решили расширить, чтобы увеличить полосы.
18 октября 19:04
16 231
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Возбуждено дело против сотрудницы красноярской полиции, проигнорировавшей изнасилование ребенка
На следующий день девочку нашли убитой.

В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за халатности инспектора по делам несовершеннолетних ОУУПиПДН МО МВД России «Шушенский». Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в январе 2020 года в отдел полиции поселка поступило сообщение об изнасиловании 12-летней девочки 13-летним подростком, который был на профилактическом учете. О произошедшем в органы сообщила мать ребенка.

Инспектор проигнорировала сообщение. Через полгода девочку снова изнасиловали и убили.

«В результате бездействия инспектора ПДН в мае 2020 года несовершеннолетний совершил в соучастии с другим лицом в отношении 12-летней школьницы сексуальное насилие и пособничество в ее убийстве», — говорится в сообщении следователей.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование продолжается.