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Вирусолог рассказал, на кого не подействует вакцина от COVID-19
Ранее Гинцбург сообщал, что вакцина вряд ли подействует на пожилых, пьющих, людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал URA.RU, на кого может не подействовать вакцина от COVID-19. По его словам, заявление Александра Гинцбурга о плохой выработки антител у четырех групп людей не совсем верное.

Ранее Гинцбург сообщал, что вакцина вряд ли подействует на пожилых, пьющих, людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты. Но Альтштейн с этим не согласился.

«Например, я пожилой человек, вакцину получил — и у меня хорошая выработка антител. Я знаю другого человека, которому 90 лет, и у него тоже хорошо выработались антитела», — отметил он.

Вирусолог также выразил неуверенность по поводу того, что антитела плохо вырабатываются у алкоголиков и представителей других названных групп.

По мнению доктора медицинских наук, вакцина от COVID-19 действительно может не подействовать на людей с иммунодефицитом.

«Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает», — заключил он.