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Ветеран Великой Отечественной получит выплаты после вмешательства прокуратуры
Мужчине должны были выплатить 10 тысяч рублей ко Дню Победы.

Региональная прокуратура организовала проверку после нарушения прав 89-летнего жителя Кадомского района, ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили на сайте надзорного органа.

По решению Сасовского районного суда мужчине должны были выплатить 10 тысяч рублей ко Дню Победы.

Решение отменили по апелляционной жалобе органа пенсионного обеспечения. Прокурор Рязанской области внес кассационное представление на определение апелляционной инстанции.

Решение суда после этого оставили в силе. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.