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В Рязанской области ввели новые ограничения
Распоряжение губернатора опубликовали во вторник, 20 октября.

В Рязанской области ввели новые ограничения. Распоряжение губернатора Николая Любимова № 369-рг во вторник, 20 октября, опубликовали «Рязанские ведомости».

Согласно документу, расширяется запрет на проведение массовых мероприятий. До особого распоряжения запрещается проведение на территории Рязанской области публичных мероприятий, а также развлекательных, культурных, зрелищных мероприятий.

Исключение делают для цирков, театров и кинотеатров — им можно работать при условии 30-процентной заполняемости залов.