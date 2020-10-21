В Рязанской области ввели новые ограничения
Распоряжение губернатора опубликовали во вторник, 20 октября.
В Рязанской области ввели новые ограничения. Распоряжение губернатора Николая Любимова № 369-рг во вторник, 20 октября, опубликовали «
Согласно документу, расширяется запрет на проведение массовых мероприятий. До особого распоряжения запрещается проведение на территории Рязанской области публичных мероприятий, а также развлекательных, культурных, зрелищных мероприятий.
Исключение делают для цирков, театров и кинотеатров — им можно работать при условии 30-процентной заполняемости залов.