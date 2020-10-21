\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
Чтв, 22
Птн, 23
11°
ЦБ USD 77.78 -0.14 21/10
ЦБ EUR 91.56 0.25 21/10
Нал. USD 76.7 / 78.4 13:23
Нал. EUR 91.07 / 91.8 12:54
Новости
Коронавирус
Публикации
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
Вчера 16:45
3 045
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
Вчера 13:01
4 302
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
19 октября 11:49
6 958
Решение проблемы или новая пробка? Минусы и плюсы реконструкции перекр...
Перекресток решили расширить, чтобы увеличить полосы.
18 октября 19:04
14 990
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Рязанской области чуть не произошло три убийства
Возбуждены уголовные дела.

За сутки полиция предотвратила три убийства в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Черновицкая в Рязани во время семейного скандала 29-летний мужчина замахнулся ножом на супругу. Полиция приехала на вызов девушки и остановила злоумышленника.

На улице Молодцова 42-летний рязанец пригрозил 32-летней жене убийством, взяв в руку отвертку. Участковые приехали на место и спасли потерпевшую. Отвертку изъяли как ещественное доказательство к материалам уголовного дела.

В Сапожковском районе пенсионерка вызвала полицию после того, как 63-летний муж угрожал ей ножом. Полицейские усмирили пенсионера.

Возбуждены три уголовных дела по статье 119 УК РФ. По которой грозит до двух лет лишения свободы или принудительные работы на срок до двух лет.