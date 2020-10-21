В Рязанской области чуть не произошло три убийства

Возбуждены уголовные дела.

За сутки полиция предотвратила три убийства в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Черновицкая в Рязани во время семейного скандала 29-летний мужчина замахнулся ножом на супругу. Полиция приехала на вызов девушки и остановила злоумышленника.

На улице Молодцова 42-летний рязанец пригрозил 32-летней жене убийством, взяв в руку отвертку. Участковые приехали на место и спасли потерпевшую. Отвертку изъяли как ещественное доказательство к материалам уголовного дела.

В Сапожковском районе пенсионерка вызвала полицию после того, как 63-летний муж угрожал ей ножом. Полицейские усмирили пенсионера.

Возбуждены три уголовных дела по статье 119 УК РФ. По которой грозит до двух лет лишения свободы или принудительные работы на срок до двух лет.