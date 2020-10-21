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В Рязани поймали серийного вора велосипедов
Ему грозит уголовное наказание.

Из многоэтажки на улице Советской Армии пропал велосипед 37-летней рязанки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Женщина сообщила в полицию, что велосипед пропал из ее подъезда.

Оперативники составили описание похищенного и опросили соседей. Среди них очевидцев не нашли.

Позже оказалось, что в один из ломбардов Рязани сдали похожий на похищенный велосипед.

«Залоговый билет оформлялся на местную жительницу. Сотрудники полиции посетили эту девушку и выяснили, что совместно с ней проживает 34-летней мужчина, который оказался причастен к хищению двухколесного транспортного средства», — отметили в сообщении.

Злоумышленник признался, что в Рязани он украл еще восемь велосипедов.

Отмечается, что большинство транспортных средств не были закреплены противоугонным тросиком.

Часть похищенного мужчина продал, деньги потратил на спиртное.

Ранее рязанца судили за кражу, мошенничество и угон транспорта. Некоторые вещи изъяли и передали владельцам.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.