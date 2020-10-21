\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
Чтв, 22
Птн, 23
13°
ЦБ USD 77.03 -0.75 22/10
ЦБ EUR 91.34 -0.22 22/10
Нал. USD 76.56 / 78.4 17:50
Нал. EUR 90.86 / 91.55 17:50
Новости
Коронавирус
Публикации
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
Вчера 16:45
3 699
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
Вчера 13:01
4 997
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
19 октября 11:49
7 622
Решение проблемы или новая пробка? Минусы и плюсы реконструкции перекр...
Перекресток решили расширить, чтобы увеличить полосы.
18 октября 19:04
15 642
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Рязани откроют участок для выборов президента Молдовы
Выборы пройдут 1 ноября.

В Рязани откроют избирательный участок для выбора президент республики Молдова. Об этом сообщили в группе «Национально-культурной автономии молдаван «Прут» «ВКонтакте».

Выборы пройдут 1 ноября. Проголосовать смогут граждане Молдовы, зарегистрированные или проживающие в других регионах.

Избирательный участок будет открыт с 7:00 до 21:00 в помещении «Дома общественных организаций» в Рязани по адресу: Первомайский проспект, дом №17.

Для выборов необходимы загранпаспорт, внутренний паспорт, удостоверение моряка.

По всем вопросам можно обращаться по номеру телефона: +7 (915) 593-99-93.