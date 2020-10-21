В Рязани откроют участок для выборов президента Молдовы

Выборы пройдут 1 ноября.

В Рязани откроют избирательный участок для выбора президент республики Молдова. Об этом сообщили в группе «Национально-культурной автономии молдаван «Прут» «ВКонтакте».

Выборы пройдут 1 ноября. Проголосовать смогут граждане Молдовы, зарегистрированные или проживающие в других регионах.

Избирательный участок будет открыт с 7:00 до 21:00 в помещении «Дома общественных организаций» в Рязани по адресу: Первомайский проспект, дом №17.

Для выборов необходимы загранпаспорт, внутренний паспорт, удостоверение моряка.