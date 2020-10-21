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В Рязани до 10 декабря определятся с ценами на проезд
Об этом стало известно на заседании регионального правительства.

Во вторник, 20 октября, прошло заседание регионального правительства в режиме вкс. На нем обсудили цены регулярных пассажирских перевозок на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, сообщил сайт облправительства.

Начальник главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Николай Семенов доложил о предлагаемых изменениях в региональный закон «Об отдельных вопросах государственного регулирования цен на территории Рязанской области». Изменения позволят организациям, которые работают в сфере регулярных пассажирских перевозок на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, продлить срок подачи заявления и обоснованных предложений для установления цен на 2021 год до 10 декабря 2020 года.

Отмечается, что решение приняли для поддержки профильных предприятий в период пандемии.