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В организме человека нашли новый орган
Орган нашли как в мужских, так и женских телах.

Ученые из Нидерландского института рака нашли орган человека, не описанный ранее в исследованиях. Об этом говорится в статье журнала Radiotherapy and Oncology.

Специалисты провели позитронно-эмиссионную и компьютерную томографии пациентов. Им вводили меченую радиоактивными изотопами глюкозу, чтобы выявить опухоли.

В результате на снимках нашли четвертую пару слюнных желез, которые также отреагировали на препарат.

Орган обнаружили у ста пациентов, которых обследовали с помощью сканера PSMA PET/CT. Его нашли как в мужских, так и женских телах.

Ранее считалось, что в организме человека есть три пары крупных слюнных желез — околоушные, подчелюстные и подъязычные.

Новая обнаруженная пара находится за трубным валиком глотки, практически в центре головы, поэтому специалисты назвали железы трубчатыми.