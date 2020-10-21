В организме человека нашли новый орган

Ученые из Нидерландского института рака нашли орган человека, не описанный ранее в исследованиях. Об этом говорится в статье журнала
Специалисты провели позитронно-эмиссионную и компьютерную томографии пациентов. Им вводили меченую радиоактивными изотопами глюкозу, чтобы выявить опухоли.
В результате на снимках нашли четвертую пару слюнных желез, которые также отреагировали на препарат.
Орган обнаружили у ста пациентов, которых обследовали с помощью сканера PSMA PET/CT. Его нашли как в мужских, так и женских телах.
Ранее считалось, что в организме человека есть три пары крупных слюнных желез — околоушные, подчелюстные и подъязычные.
Новая обнаруженная пара находится за трубным валиком глотки, практически в центре головы, поэтому специалисты назвали железы трубчатыми.