В центре Рязани с нарушениями работала выставка животных

За нарушения в Россельхознадзоре назначили штраф.

В здании МКЦ по адресу: Первомайский проспект, дом №68/2 с нарушениями работала временная выставка животных. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Выяснилось, что на выставке отсутствовала информация о чипировании и идентификации 15 кроликов, у них не было ушных бирок. Сотрудникам надзорного органа не предоставили документы о качестве и безопасности в ветеринарно-санитарном отношении продуктов, которые используются для кормления животных.

На выставке также отсутствовали документы о профилактике животных против паразитов.

К административной ответственности привлекли ООО «Экспосити». Организации назначили штраф в 3000 рублей.