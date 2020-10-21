«Управление Рязанского троллейбуса» возьмет льготный кредит на 30 миллионов

Решение приняли на заседании гордумы.

«Управление Рязанского троллейбуса» возьмет льготный кредит. Решение приняли на заседании комитета гордумы в среду, 21 октября.

Предприятие возьмет льготный кредит на 32,9 млн рублей под процентную ставку не более 2% годовых.

В соответствии с постановлением правительства России «Управление Рязанского троллейбуса» относится к отрасли российской экономики, которая наиболее пострадала от коронавируса.