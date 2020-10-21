Студентка рязанского агроуниверситета вошла в тройку победителей национального этапа Международной бизнес-игры

В финал вышли 18 лучших проектов, в том числе проект Никухиной Полины.

Студентка 1 курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологии (направление — биология) Рязанского агротехнологического университета имени Костычева Полина Никухина заняла 2 место в национальном этапе Международной бизнес-игры «Начинающий фермер». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В этом году игра вышла на международный уровень. К российским участникам присоединились представители стран СНГ и Германии. Оценивали работы эксперты — это представители Минсельхоза, Российского союза сельской молодежи, общественных организаций и вузов.

В финал вышли 18 лучших проектов, в том числе проект Никухиной Полины.

В РГАТУ рассказали, что до поступления в университет Полина обучалась в «Агрошколе», сетевом образовательном проекте на базе Детского эколого-биологического центра. Под руководством педагога допобразования Нины Фокиной регулярно становилась победителем разных конкурсов.

«На протяжении 10 лет агроуниверситет сотрудничает с Детским эколого-биологическим центром по развитию системы непрерывного аграрного образования. И в этой работе опорной площадкой является сетевой образовательный проект „Агрошкола“, по окончании которой основная часть ребят ежегодно поступает в университет и продолжает свое образование, но уже осознанно выбранное», — говорится в сообщении.