Советник бывшего рязанского губернатора погиб при крушении вертолета

Вместе с ним погиб гендиректор АО «Дед Мороз».

Советник бывшего рязанского губернатора Георгия Шпака Сергей Мозер погиб при крушении вертолета в Вологодской области. Об этом передает РИА Новости.

Мозер был на борту легкомоторного вертолетамарки Robinson R44 компании «Аэросоюз», с ним также летели гендиректор АО «Дед Мороз» Олег Васильев, сотрудница «Аэросоюза» и пилот. Все погибли.

Мозер был советником губернатора Рязанской области по экономическим и юридическим вопросам с 2004 по 2006 годы.