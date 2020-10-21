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Гендиректор вотчины Деда Мороза погиб при крушении вертолета
Васильев летел из Вологды в Великий Устюг.

Гендиректор АО «Дед Мороз» Олег Васильев погиб при крушении вертолета в Вологодской области. ЧП произошло во вторник, 20 октября, передает ТАСС.

Васильев летел из Вологды в Великий Устюг, телефонная связь с ним оборвалась около полудня. По данным МЧС, в 12:10 легкомоторный вертолет марки Robinson R44 компании «Аэросоюз» врезался в ЛЭП и упал в реку Сухону. На месте крушения обнаружили тело мужчины, жена Васильева опознала его.

Как передает РИА Новости, на борту также был президент компании «Аэросоюз» Сергей Мозер. Vologda poisk.ru со ссылкой на экспертов сообщает, что шансов выжить не было ни у кого из находящихся в вертолете.

На месте работают экстренные службы.

Видео РИА Новости