Гендиректор вотчины Деда Мороза погиб при крушении вертолета

Васильев летел из Вологды в Великий Устюг.

Гендиректор АО «Дед Мороз» Олег Васильев погиб при крушении вертолета в Вологодской области. ЧП произошло во вторник, 20 октября, передает ТАСС .

Васильев летел из Вологды в Великий Устюг, телефонная связь с ним оборвалась около полудня. По данным МЧС, в 12:10 легкомоторный вертолет марки Robinson R44 компании «Аэросоюз» врезался в ЛЭП и упал в реку Сухону. На месте крушения обнаружили тело мужчины, жена Васильева опознала его.

Как передает РИА Новости , на борту также был президент компании «Аэросоюз» Сергей Мозер. Vologda poisk.ru со ссылкой на экспертов сообщает, что шансов выжить не было ни у кого из находящихся в вертолете.

На месте работают экстренные службы.

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