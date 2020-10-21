Гендиректор вотчины Деда Мороза погиб при крушении вертолета
Васильев летел из Вологды в Великий Устюг.
Гендиректор АО «Дед Мороз» Олег Васильев погиб при крушении вертолета в Вологодской области. ЧП произошло во вторник, 20 октября, передает
Васильев летел из Вологды в Великий Устюг, телефонная связь с ним оборвалась около полудня. По данным МЧС, в 12:10 легкомоторный вертолет марки Robinson R44 компании «Аэросоюз» врезался в ЛЭП и упал в реку Сухону. На месте крушения обнаружили тело мужчины, жена Васильева опознала его.
Как передает
На месте работают экстренные службы.
Видео РИА Новости