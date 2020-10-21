Сотрудники «Русской кожи» и студенты-экологи высадили деревья у областной клинической больницы

По словам организаторов, акция проводится уже третий год.

Сотрудники « Русской кожи », ООО «Сафьян» со студентами-экологами из РГУ имени Есенина высадили деревья возле областной клинической больницы в Канищеве. Экологическая акция состоялась во вторник, 20 октября.

Кленовую и елочную аллеи высадили вдоль тротуара и у главного входа в больницу. В мероприятии участвовали председатель совета директоров ГК «Русская кожа» Игорь Сурин, гендиректор ГК «Русская кожа» Андрей Низов, руководитель ООО «Сафьян» Константин Акимкин.

По словам организаторов, акция проводится уже третий год. Высадка деревьев имеет важное значение для сохранения экологии.

«Посадка деревьев — самый легкий способ вернуть дань планете за нерациональное потребление ресурсов. И вообще очень приятно посадить дерево и смотреть, как оно растет. Также мы каждый год сажаем деревья на своем предприятии. Я считаю, что это очень хорошая акция и для молодежи, и для природы», — сказал Игорь Сурин.

Он добавил, что «Русская кожа» уделяет большое внимание вопросам экологии.

«Мы проводим и другие экологические акции. По большей части это связано с работой предприятия. Мы стараемся делать экологические программы. Наше производство постоянно модернизируется для безопасности экологии. Кроме того, завод сам по себе является утилизационным. Мы перерабатываем отходы мясного и молочного скотоводства, и, если бы не было завода, все это попадало бы на свалки, и были бы серьезные проблемы с утилизацией биологических отходов», — подчеркнул Игорь Сурин.

После посадки деревьев студенты-экологи отправились на экскурсию на Рязанский кожевенный завод, чтобы ознакомиться с предприятием.