Сорокина проверила обустройство тропинки к школе №54

По словам мэра, на территории есть недочеты в дорожном покрытии.

В среду, 21 октября, мэр Рязани Елена Сорокина проверила обустройство детской площадки на улице 4-я линия и тропинки к школе №54. Об этом она сообщила на странице в Facebook .

Мэр Рязани поручила управлению энергетики и ЖКХ проработать вопрос об устройстве тропинки для входа на детскую площадку с управляющей компанией, дирекции благоустройства — спилить аварийные деревья.

Сорокина отметила, что около школы №54 на улице Роща закончили асфальтирование, установили там освещение. По словам мэра, на территории есть недочеты в дорожном покрытии.

«Подрядчик заверил, что устранит их в ближайшее время», — написала Сорокина.