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Сорокина пригрозила судом подрядчику школы искусств в Недостоеве
По ее словам, подрядчик обещал принять все необходимые меры для устранения выявленных проблем.

В среду, 21 октября, мэр Елена Сорокина поучаствовала в выездном совещании на территории «Детской школы искусств № 2» в Недостоеве. Об этом она написала в Facebook.

По словам главы администрации, объект ввели в эксплуатацию в декабре 2018 года. Школа востребована у местных жителей, в ней обучается 500 детей.

Однако, отметила Сорокина, есть ряд проблем. «На строительство этого объекта были выделены большие средства из федерального, областного и городского бюджетов. В процессе эксплуатации выявились проблемы, которые подрядчик до сих пор не устранил», — написала она.

Так, в некоторых помещениях протекает потолок. В спортзале плохо работает вентиляция, поэтому там появляется неприятный запах. На сцене актового зала есть деформация напольного покрытия. В подвале после дождей собирается вода. Также есть дефекты козырька над входом в школу, его необходимо отремонтировать. Кроме того, на прилегающей территории в трех местах «проседает» асфальт.

По итогам совещания управлению капстроительства поручили составить протокол обследования помещений, установить сроки устранения недочетов, согласовать их с подрядчиком и уже утром 22 октября направить ему эти документы.

«Если возникнут недопонимания и проблемы, мы будем принимать решительные меры, вплоть до суда. Пускать эту ситуацию на самотек нельзя», — заявила глава администрации.

По ее словам, подрядчик обещал принять все необходимые меры для устранения выявленных проблем.