Рязанский приборный завод поздравил ветерана войны и труда с 95-летием

Ветерану вручили денежный подарок и поздравительную открытку от генерального директора АО «ГРПЗ».

Работники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») поздравили участника Великой Отечественной войны Михаила Кузнецова с 95-летним юбилеем, который он отметил 18 октября.

В биографии ветерана — участие в боях по освобождению Белоруссии, послевоенная служба кадрового офицера-танкиста и 28 лет работы на Рязанском приборном заводе.

Ветерану вручили денежный подарок и поздравительную открытку от генерального директора АО «ГРПЗ» Бориса Виноградова, в которой говорится: «Желаю вам доброго здоровья, бодрости и благополучия! Примите в этот знаменательный день слова искренней благодарности за ваш вклад в приближение Великой Победы и доблестный труд на благо нашей Родины! Благодаря таким людям, как вы, наша страна с достоинством выдержала самые жестокие испытания истории и стала сильной, могущественной державой.

Пусть каждый ваш день будет согрет теплом, любовью и заботой близких! Долгих вам лет жизни и мирного неба над головой!»

За мужество и героизм, проявленные на полях сражений, Кузнецов отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». У него много юбилейных наград. В год 75-летия Великой Победы ветеран отмечен медалью Союза машиностроителей России «За доблестный труд» I степени.

В заводском послужном списке Михаила Кузнецова — звание ударника коммунистического труда, благодарности за хорошую работу и общественную деятельность. Он уже 30 лет на пенсии и все это время выступает перед школьниками и студентами, рассказывая о событиях Великой Отечественной войны.

Михаил Кузнецов пожелал коллективу родного завода успешной плодотворной работы и выполнения всех поставленных задач.