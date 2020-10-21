Рязанские врачи спасли подростка с кровоизлиянием в мозг

Врачам потребовалось 40 минут на удаление гематомы.

Рязанские врачи спасли подростка с кровоизлиянием в мозг. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Поздно вечером во вторник, 21 октября, подросток поступил в Сасовский ММЦ в тяжелом состоянии. Родители подростка отрицали травму головы, но симптомы говорили о патологии головного мозга. Несовершеннолетнего доставили в Рязань.

Пациент жаловался на головную боль, нарушение зрения.

Ему сделали томограмму головного мозга. Требовалась помощь нейрохирурга, поскольку у подростка диагностировали обширную субдуральную гематому головного мозга — скопление крови между мозговыми оболочками.

Операция началась менее чем через час после поступления. Врачам потребовалось 40 минут на удаление гематомы.

Главврач детской ОКБ Инна Лебедева отметила, что после выхода из медикаментозного сна мальчик почувствовал улучшение.

«Благоприятный исход в данном случае был определен оперативностью работы всех медицинских служб: коллеги из Сасова, санитарная авиация, приемное отделение и нейрохирургия сработали, как единая система», — отметила специалист.

На восстановление пациента понадобилось две недели, после этого его выписали.

Он остается под наблюдением врачей.