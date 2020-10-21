Рязанские хирурги удалили девятикилограммовую опухоль

В Рязанском онкодиспансере у пациентки удалили 9-килограммовую опухоль. Об этом
Отмечается, что у женщины за полгода живот увеличился до размеров доношенной беременности.
«А это — затруднение дыхания, затруднение работы внутренних органов, просто сложно обслуживать себя в бытовом плане», — рассказал главврач онкодиспансера Михаил Рязанцев.
Он отметил, что пациентка небольшой комплекции, но изменения в весе не насторожили ее.
После обследования врачи предположили, что у женщины опухоль яичников очень больших размеров. Ей потребовалась срочная операция.
Выяснилось, что опухоль исходила из матки. Ее удалили блоком вместе с женскими половыми внутренними органами. Рязанцев рассказал, что хирургическое вмешательство прошло с минимальной кровопотерей.
Главврач также предположил, что это миоматозный узел, который заполнил почти все забрюшинное пространство, оттесняя органы брюшной полости к диафрагме.
Пациентка находится в удовлетворительном состоянии.