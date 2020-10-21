Рязанские хирурги удалили девятикилограммовую опухоль

У женщины за полгода живот увеличился до размеров доношенной беременности.

В Рязанском онкодиспансере у пациентки удалили 9-килограммовую опухоль. Об этом сообщил региональный минздрав.

Отмечается, что у женщины за полгода живот увеличился до размеров доношенной беременности.

«А это — затруднение дыхания, затруднение работы внутренних органов, просто сложно обслуживать себя в бытовом плане», — рассказал главврач онкодиспансера Михаил Рязанцев.

Он отметил, что пациентка небольшой комплекции, но изменения в весе не насторожили ее.

После обследования врачи предположили, что у женщины опухоль яичников очень больших размеров. Ей потребовалась срочная операция.

Выяснилось, что опухоль исходила из матки. Ее удалили блоком вместе с женскими половыми внутренними органами. Рязанцев рассказал, что хирургическое вмешательство прошло с минимальной кровопотерей.

Главврач также предположил, что это миоматозный узел, который заполнил почти все забрюшинное пространство, оттесняя органы брюшной полости к диафрагме.

Пациентка находится в удовлетворительном состоянии.