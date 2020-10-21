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Рязаньстат рассчитал стоимость осеннего гардероба
Стоимость рассчитали для мужчин и женщин.

Рязаньстат рассчитал стоимость осеннего комплекта одежды для женщин и мужчин.

В Рязанской области комплект для мужчин обошелся в 17 259 рублей для мужчин. В него вошли джинсы (2365 рублей), джемпер (2105 рублей), куртка (6075 рублей), кожаные ботинки (4 578 рублей), шерстяной шарф (555 рублей), кожаные перчатки (1581 рубль). Стоимость женского комплекта — 19 871 рубль. В него включили джинсы (2026 рублей), джемпер (1618 рублей), пальто (7 987 рублей), кожаные сапоги (6104 рубля), шерстяной шарф (555 рублей), кожаные перчатки (1581 рубль).

Самым дешевым оказался женский комплект в Тульской области (18,7 тысячи рублей), мужского — в Белгородской области (13,2 тысячи).

Больше всех за женский комплект заплатят в Брянской области — 26,7 тысячи рублей, за мужской — 19,9 тысячи рублей в Ярославской области.