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Роспотребнадзор предупредил о факторе, снижающем защиту от коронавируса
Эксперты дали рекомендации.

Роспотребнадзор предупредил россиян о факторе, который снижает защиту от инфекций, в том числе коронавируса. Об этом передает РИА Новости.

По словам экспертов, резкие перепады температур могут привести к переохлаждению, из-за которого временно понизится защита организма.

В ведомстве подчеркнули, что в осенне-зимний период важно следить за температурным режимом в помещениях, уделять внимание исправности систем отопления, эффективности работы нагревателей.

По установленным нормам в игровых группах детсадов должно быть 21-23 градуса, в спальных — 19-20 градусов. Норма для школьных классов — 18-24 градусов, в больничных палатах — 20-26.