Путин высказался о жестких ограничениях в России

Президент отметил, что необходимо продолжать укреплять систему здравоохранения и высказался о важности массовой вакцинации.

Президент Владимир Путин заявил, что в России не планируют вводить жесткие и тотальные ограничения. Об этом передает ТАСС .

Глава государства отметил, что у правительства нет планов по поводу «жестких и тотальных ограничительных мер».

Президент отметил, что необходимо продолжать укреплять систему здравоохранения и высказался о важности массовой вакцинации.

Путин посоветовал посоветовал предпринимателям вместе со специалистами выработать меры предосторожности для предотвращения распространения коронавируса.

Он призвал тщательно следить за мерами на предприятиях, чтобы избежать даже «точечных» ограничений.