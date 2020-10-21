После 10 лет игры в лотерею кладовщик из Рязани получил иномарку

Он купил 5 лотерейных билетов и победил.

Кладовщик из Рязани Дмитрий Соколов выиграл в лотерею Hyundai Creta. Об этом сообщили представители «Столото».

Мужчина признался, что уже около 10 лет участвует в лотереях. Обычно покупал билеты с трансляциями розыгрышей по телевизору, но в этот раз его заинтересовал приз «Специгры». Рязанец купил 5 лотерейных билетов и победил.

«Когда увидел, что приз достался мне, был шокирован. До поездки в Москву рассказал о победе самым близким. Всем остальным уже покажу свой выигрыш», — поделился Дмитрий Соколов.

По словам рязанца, он уже устал от общественного транспорта и собирался сам покупать машину.

«Теперь буду чаще выезжать на природу, навещу родителей в Йошкар-Оле, а летом, возможно, поеду на море», — рассказал мужчина.

* Фото публикуется с разрешения победителя