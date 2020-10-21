По мосту на рязанской дороге перекрыли движение

На мосту установили бетонные блоки, преграждающие путь грузовым машинам.

С понедельника, 19 октября, закрыли движение по мосту за деревней Хмелевое в Кораблинском районе. Об этом пишет ИД « Пресса ».

На мосту установили бетонные блоки, преграждающие путь грузовым машинам.

Для проезда легковых машин и микроавтобусов оставили полосу шириной 2,5 метра.

Как отметил государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Кораблинский» Владимир Белинин, на мосту закрыли ту часть, где провалилась подъездная плита.

«А ту, которая продавлена, засыпали щебнем и закатали асфальтом», — добавил он.

На время изменилось движение автобусов из Сапожка: их пустят через Кирицы. Ремонт моста планируется закончить не раньше осени следующего года.