Общественники предложили проектировщику скатиться на инвалидной коляске по Рязанскому спуску в Касимове

Активисты направили проектировщику письмо с предложением провести эксперимент.

Активисты регионального отделения ОНФ в Рязанской области направили письма в адрес организаций, которые занимались благоустройством Рязанского спуска в Касимове в 2018 году. Они предложили специалистам проверить удобство спуска на инвалидной коляске, говорится в релизе регионального отделения ОНФ.

Члена центрального штаба ОНФ Светлана Калинина побывала в Касимове, вместе с ней приехали руководитель проектной дирекции Минстроя России и замминистра ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

Калинина отметила, что Рязанский спуск не продуман, а лестница, предназначенная для маломобильных граждан, сделана под большим наклоном, у нее нет площадок безопасности. На участке отсутствует барьерное ограждение и поручни, а дорожка упирается в городскую трассу, за которой идет уже ограждение берега Оки. По мнению Калининой, на спуске можно упасть.

В сообщении отметили, что замечание об отсутствии ограждения и поручней позже устранили.

Активисты ОНФ предложили устроить эксперимент и представителям проектной, подрядной организаций и представителю администрации Касимову, который принимал объект, скатиться по этому спуску на инвалидной коляске.

«Мы предлагаем людям, ответственным за эту работу на себе проверить ее качество. Кстати, раньше была традиция, что первыми по новому мосту идет его разработчик и за ним его строители. В данном случае, мы предлагаем подрядной организации, проектировщику и представителю приемной комиссии, которая принимала эти работы, без риска для жизни на себе проверить качество того, что получилось. Думаю, им будет полезно войти в положение человека на инвалидной коляске, который оказался либо внизу, либо наверху Рязанского спуска. Мы считаем, что это будет для них бесценным опытом, который они смогут использовать на других объектах», — рассказал руководитель исполкома ОНФ в Рязанской области Евгений Зызин.

Эксперимент планируют провести в среду, 28 октября. Активисты пригласили на него главу администрации Касимова.