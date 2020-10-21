Названы самые нужные лекарства во время пандемии

Во время пандемии нужно дома держать маленькую аптечку с лекарствами, которые могут помочь до прихода врача.

Врач-терапевт Людмила Лапа назвала лекарства, которые должны быть всегда в домашней аптечке. Об этом она рассказала телеканалу « Звезда ».

Специалист сообщила, что во время пандемии нужно дома держать маленькую аптечку с лекарствами, которые могут помочь человеку до прихода врача.

По ее словам, при температуре обязательно надо принять аспирин. В домашней аптечке помимо аспирина должны быть антибиотики, в частности — макролиды.

Специалист отметила, что они более безопасны, но перед приемом нужно проконсультироваться с врачом.

Также она посоветовала иметь в аптечке ацикловир. По словам врача, это первичный препарат, который помогает против вируса.

Кроме того, для поддержки иммунной системы терапевт посоветовала принимать изопринозин. Также она порекомендовала держать дома препараты на основе лактобактерий и бифидобактерий.

При первых признаках недомогания она призвала оставаться дома, вызвать врача, сократить контакты с людьми и не заниматься самолечением.