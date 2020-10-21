Названы четыре типа коронавируса

Люди переносят вирус по нескольким сценариям.

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил четыре типа заболевания коронавирусом. Об этом передает РИА Новости .

По его словам, люди переносят вирус по нескольким сценариям:

бессимптомное течение болезни;

коронавирусная инфекция, сопровождающаяся симптомами ОРЗ;

осложнения в виде нетяжелой пневмонии;

агрессивная форма болезни с тяжелой пневмонией.

Медик отметил, что четвертый вариант опасен при наличии хронических заболеваний у пациента.