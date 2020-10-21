Названы четыре типа коронавируса
Люди переносят вирус по нескольким сценариям.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил четыре типа заболевания коронавирусом. Об этом передает
По его словам, люди переносят вирус по нескольким сценариям:
- бессимптомное течение болезни;
- коронавирусная инфекция, сопровождающаяся симптомами ОРЗ;
- осложнения в виде нетяжелой пневмонии;
- агрессивная форма болезни с тяжелой пневмонией.
Медик отметил, что четвертый вариант опасен при наличии хронических заболеваний у пациента.